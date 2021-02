Milan, non segnavi così tanto dal 2005/2006: il dato

Il Milan non segnava così tanto dalla stagione 2005/2006: ecco il dato sulle reti fatte rispetto a quell’annata

Il 4-0 inflitto oggi al Crotone ha confermato, qualora ce ne fosse stato bisogno, la splendida vena realizzativa del Milan di Pioli. Un Diavolo che segna così tanto pochi di noi riescono a ricordarselo nell’immediato recente.

E infatti, come riportato dai dati Opta, era dalla stagione 2005/06 che i rossoneri non realizzavano 45 gol dopo le prime 21 gare stagionali in Serie A, 47 in quel caso.