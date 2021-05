Il ruolino di marcia del Milan nel girone di ritorno non è stato tra i migliori dopo aver conquistato il titolo di campione d’inverno

Il ruolino di marcia del Milan nel girone di ritorno non è stato tra i migliori. Dopo aver conquistato il titolo di campione d’inverno, i rossoneri hanno raccolto soltanto 26 punti (8 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte) in 15 partite disputate. Un ritmo che relegherebbe la squadra in Europa League.