Milan Napoli, UFFICIALE la squalifica di un big azzurro: la decisione del Giudice Sportivo in vista del big match di San Siro

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A con un comunicato ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo dopo la quarta giornata di ritorno, 24esima del campionato di Serie A.

Mario Rui, ammonito al 46′ minuto della sfida del Maradona contro l’Hellas Verona, è squalificato per il big match tra Milan e Napoli per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). Tornerà a disposizione di Mazzarri per la sfida casalinga contro il Genoa di sabato 17 febbraio.