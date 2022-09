Milan Napoli, sfida tra enfant prodige: Kvara contro CDK

Il big match tra Milan e Napoli mette di fronte quelli che sono i giovani più interessanti del nostro campionato

Sarà una sfida totale tra le due squadre fin qui migliori della Serie A. Milan e Napoli si giocano un match da Scudetto, come definito da Stefano Pioli in conferenza stampa. Alla Scala del Calcio inoltre ci sarà l’occasione di vedere l’uno contro l’altro i due talenti più interessanti del campionato: Charles De Ketelaere da una parte, Kvicha Kvaratskhelia dall’altra.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il belga è giunto in Italia con una spinta da predestinato. Fin qui attese rispettate solo in parte, ma la sua presenza riempie già la Milano rossonera. Dall’altro lato è stato prorompente l’impatto dell’ex Dinamo Batumi in Serie A. Da una semplice scommessa di una decina di milioni di euro a colpo dell’anno per il Napoli. Già nominato come miglior giocatore del mese di agosto.

De Ketelaere ricoprirà il ruolo di trequartista, ma è un giocatore multitasking e adattabile in diverse zone di campo. Kvara agirà sulla sinistra, sfidando dal suo lato Davide Calabria. Una serata che ricorda le grandi sfide del passato e che ha oggi nei due nuovi acquisti i volti copertina.