Milan-Napoli, Pioli deve rinunciare al suo talismano

Stefano Pioli deve rinunciare al talismano che sta trascinando i rossoneri nell’ultimo periodo. Simon Kjaer non sarà titolare contro il Napoli, al suo posto dentro Gabbia. Il danese è costretto a saltare un’altra partita per problemi fisici, mentre per il giovane rossonero ci sarà un’occasione per guadagnarsi un posto nella difesa milanista.

Prosegue invece il recupero di Zlatan Ibrahimovic che punta a ritornare in vista del ritorno contro il Manchester United.