Milan Napoli, Fonseca deve sciogliere due dubbi! Soluzione a sorpresa? Clamorosa novità da Milanello

Milan Napoli, Paulo Fonseca chiamato a sostituire Theo Hernandez e Reijnders: possibile novità per sorprendere Antonio Conte

Il rinvio della gara Bologna e Milan, inizialmente previsto per oggi alle 18 al Dall’Ara, obbliga Paulo Fonseca a pensare già al big match di martedì sera contro il Napoli a San Siro. Il portoghese dovrà pensare alla sostituzione degli squalificati Theo Hernandez e Reijnders.

In difesa il favorito è Terracciano ma non è da escludere la soluzione Emerson Royal a sinistra col rientrante Calabria a destra. A centrocampo Loftus-Cheek favorito su Musah in coppia con Fofana.