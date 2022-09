Milan Napoli: a San Siro è caccia al trono del campionato

C’è grande attesa per il big match di serata tra Milan e Napoli, le due squadre fin qui più convincenti del campionato

Milan e Napoli si sfidano in quella che sembra già un primo crocevia importante per il campionato. Non per motivi strettamente di classifica, ma per lanciare segnali al resto del gruppo. Si sfidano le due squadre che fin qui hanno dimostrato sul campo di essere le più forti e, seppur con diverse assenze, oggi vanno a caccia del trono della Serie A.

Come riportato dal Corriere dello Sport, sono diverse le strade che fin qui hanno percorso Pioli e Spalletti. Il tecnico rossonero ha di fatto lo stesso organico Campione d’Italia, con la sola esclusione di Kessiè e con l’aggiunta di De Ketelaere, Origi e altri acquisti. Quella avvenuta a Castelvolturno invece è di fatto una rivoluzione. Via diversi senatori tra i quali Insigne, Mertens e Koulibaly. Dentro scommesse che fin qui si sono rivelate vincenti, prime su tutte Kvaratskhelia e Kim. Due strade diverse che hanno portato allo stesso punto, e che stasera si metteranno a confronto.