Milan, Musacchio tornerà disponibile per il Napoli: andrà in panchina

Mateo Musacchio, che non gioca una partita dallo scorso 22 febbraio 2020, sembra aver terminato il suo calvario e torna a disposizione

Il recupero di Mateo Musacchio procede ottimamente. A darci degli aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche, è lo stesso giocatore tramite il suo profilo Twitter. Musacchio ha postato una foto in allenamento in cui scrive che ogni giorno si sente sempre più forte. I problemi fisici che lo hanno tormentato in questi mesi sembrano alle spalle, e dunque, il difensore argentino potrà essere arruolabile già per la sfida di domenica contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Stefano Pioli e i suoi collaboratori che guideranno la squadra al suo posto dopo la positività al Covid, potranno contare su di lui, e quasi certamente, lo porterà in panchina, per utilizzarlo in caso di estrema necessità.