Milan Monza, protesta contro società e squadra: cosa faranno i tifosi a San Siro

Milan Monza, i tifosi rossoneri preparano una contestazione in vista dell’ultimo match di campionato in programma a San Siro

In vista di Milan-Monza, ultima giornata del campionato di Serie A, in programma allo Stadio San Siro, i tifosi rossoneri avrebbero preso una decisione. Dopo aver disertato la trasferta di Roma (successivamente vietata) c’è un’altra mossa in vista dell’ultimo turno.

Secondo La Gazzetta dello Sport, andrà infatti in scena una pesantissima contestazione contro club e squadra. Così come si è già visto in altre occasioni.