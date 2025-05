Roma Milan, Conceicao: «Nel primo tempo non hanno mai toccato la palla loro, ero fiducioso di vincere per questo motivo». Le ultimissime

Roma-Milan, penultima giornata di Serie A, ha visto i rossoneri perdere 3-1. Nel post partita, ai microfoni di DAZN, Sergio Conceicao ha analizzato l’andamento della partita.

«Giocare a Roma una partita difficile ed equilibrata dopo un’espulsione non è facile. Abbiamo cercato di dare il massimo, su questo non c’è niente da dire, nel primo tempo poi la Roma non ha neanche toccato la palla. Ero fiducioso, potevamo anche vincere questa partita. Il secondo gol è ancora da palla inattiva, non si possono prendere gol così. Abbiamo avuto due palle gol con Jovic e Leao per pareggiare, poi prendi il terzo gol per mancanza di benzina dopo quasi una partita intera in 10 contro 11.».