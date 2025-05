Milan Monza, Borghi non ha dubbi: «Stagione disastrosa ma non solo per i risultati. Vi spiego»

Milan Monza, Stefano Borghi, noto giornalista, ha analizzato la stagione dei rossoneri dopo l’ultimo successo contro il Monza

Intervenuto a DAZN, Stefano Borghi, noto giornalista, ha parlato così della stagione del Milan dopo il successo nell’ultima giornata contro il Monza:

PAROLE – «C’è un problema di risultati ma qua il problema riguarda soprattutto un’identità che il tifoso non riconosce più in quello che vede. Stagione disastrosa a livello di risultati ma credo di più per le immagini date: dal cooling break alla gestione dell’addio di Fonseca, per fare due esempi».