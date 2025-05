Milan Monza, la statistica non mente: lui il miglior marcatore della stagione rossonera

Milan Monza, Christian Pulisic è il miglior marcatore della stagione rossonera: i numeri dell’americano non mentono assolutamente

Il Milan ha chiuso la stagione di Serie A con una vittoria convincente per 2-0 contro il Monza, grazie ai gol di Matteo Gabbia e João Félix nella seconda metà della partita. Con questo successo, i rossoneri hanno concluso la stagione con 63 punti in classifica.

La partita è stata equilibrata nel primo tempo, ma il Milan ha sfruttato bene le occasioni nella ripresa per assicurarsi i tre punti. Il Monza, invece, ha concluso la stagione all’ultimo posto con 18 punti.

In una stagione deludente per il Milan, Christian Pulisic è stato uno dei pochi giocatori a brillare. L’americano è stato il miglior marcatore stagionale del club con 17 gol e 10 assist, mostrando determinazione e continuità sorprendente. La sua prestazione è stata fondamentale per la squadra, che ha trovato in lui un punto di riferimento importante. Lo riporta Opta.