Milan, Modric è diventato un talismano: il dato che certifica l’importanza del centrocampista croato

Milan, con Modric in campo è tutta un’altra storia. Il dato che certifica l’importanza del centrocampista croato

A 40 anni, Luka Modric continua a sfidare le leggi del tempo, confermandosi il centro di gravità permanente del Milan di Massimiliano Allegri. I numeri non lasciano spazio a interpretazioni: esiste un Diavolo con il croato e uno, decisamente più fragile, senza di lui. Con una media punti che sfiora il 2,50 a partita, il Pallone d’Oro 2018 non è solo il regista della squadra, ma un vero e proprio talismano per il tecnico livornese.

Milan, con Modric titolare solo una sconfitta

L’impatto di Modric sulla stagione rossonera è certificato da un dato statistico impressionante. Quando Allegri lo ha schierato titolare, il Milan ha subito una sola sconfitta, quella contro la Cremonese nella giornata inaugurale del campionato. Da quel momento in poi, con il croato dal primo minuto, i rossoneri hanno collezionato esclusivamente vittorie e pareggi.

Il rovescio della medaglia emerge chiaramente nelle occasioni in cui il numero 10 è rimasto inizialmente fuori. Senza la leadership e la gestione del ritmo di Modric, il Milan è andato incontro a due dei momenti più bui della stagione, entrambi nelle coppe: l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio e la recente sconfitta in Supercoppa contro il Napoli. Risultati che sottolineano quanto la “dipendenza” da Modric sia ormai un fattore determinante per le ambizioni di Allegri, chiamato a gestire con estrema cura un fuoriclasse che, nonostante l’età, resta l’ago della bilancia dei successi rossoneri.