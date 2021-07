Milan-Modena, Pioli prova Tonali e Bennacer in mediana

Milan, oggi un’altra amichevole: tutti in campo nel pomeriggio per la seconda delle gare di preparazione alla nuova stagione

Milan, oggi un’altra amichevole: tutti in campo nel pomeriggio per la seconda delle gare di preparazione alla nuova stagione. Gazzetta dello sport di questa mattina a pag. 30 racconta di un appuntamento a Milanello alle ore 17.

L’ULTIMA PRIMA DELL’INIZIO- Secondo quanto riportato dalla rosea si tratta dell’ultima gara prima dell’inizio dei match internazionali che avranno luogo a partire da sabato 31 a Nizza. Match contro il Modena visibile su Milan tv e Sky calcio.

PROBABILE FORMAZIONE- (4-2-3-1) Tatarusanu; Gabbia, Romagnoli, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Maldini; Leao.

TONALI E BENNACER- Pioli in mediana concederà spazio a Tonali, appena riscattato dal Brescia e a Bennacer, il quale quest’anno spera e sogna in una stagione diversa dalla precedente, minata da troppi infortuni che lo hanno costretto a rimanere a lungo lontano dai campi. Per Tonali si tratta di una doppia occasione, ovvero quella di impressionare Pioli fin da subito e e poi quella di convincere Bennacer, qualora ce ne fosse bisogno, chiaramente contestualizzando il match a “sgambata” estiva.