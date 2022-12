Milan, Mirante: «L’amichevole contro il Liverpool un test importante». Il portiere rossonero sulla sfida giocata a Dubai

Mirante, ai microfoni di Milan Tv, ha parlato di Mihajlovic e ha analizzato la partita contro il Liverpool.

LA MORTE DI MIHAJLOVIC – «Purtroppo non ho avuto la fortuna di averlo come allenatore. Parlo anche a nome dei compagni per fare le condoglianze alla famiglia. È una grossa perdita per il calcio. Era una di quelle persone benvolute da tutti che ha dato tanto al calcio. Un uomo di grande spessore, è un giorno triste».

L’AMICHEVOLE CONTRO IL LIVERPOOL – «È stato un test importante, soprattutto perché loro hanno giocato con tanti titolari, sono più avanti di noi a livello atletico, giocheranno il 26. Noi abbiamo sfruttato l’occasione per mettere minuti nelle gambe, magari per tanti ragazzi che hanno giocato poco fino adesso e tanti Primavera. Quindi sicuramente è stato un test che ci serve per arrivare al 4 di gennaio pronti».

I RIGORI – «I rigori in questa Dubai Cup sono singolari perché anche se il risultato non è di pareggio si giocano lo stesso, ma più che altro mi interessa la partita che ho fatto. Era da tanto che non giocavo 90 minuti ed è questo che mi spinge a lavorare tutti i giorni anche alla mia età»