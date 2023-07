Milan quasi pronto per la tournée negli Stati Uniti: nella giornata di domani altri 5 big si uniranno al gruppo

Il Milan è quasi pronto per la tournée in programma negli Stati Uniti. Prevista per venerdì la partenza dei rossoneri, che domani ritroveranno a Milanello altri cinque big.

Come riportato da Sky Sport, infatti, domani dovrebbero tornare in gruppo anche Leao, Theo Hernandez, Kjaer, Thiaw e Maignan. Il gruppo ritrova così alcune pedine fondamentali.