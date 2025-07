MN24 – Milan al completo al primo giorno a Milanello! Presenti anche Ibrahimovic, Tare e Moncada

Condividi via email

Milan al completo al primo giorno a Milanello! Presenti anche Ibrahimovic, Tare e Moncada.

Una giornata storica si è consumata oggi a Milanello, il centro sportivo del Milan, che ha visto l’inizio ufficiale di una nuova era per il club rossonero. Sotto gli occhi attenti di Igni Tare, il neo Direttore Sportivo, di Zlatan Ibrahimović, l’iconica figura svedese ora Dirigente Senior, e di Geoffrey Moncada, il Capo Scout e figura chiave nell’area tecnica, la squadra ha svolto il suo primo allenamento stagionale. L’evento più atteso è stato senza dubbio il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, il carismatico tecnico livornese che torna a guidare il Diavolo dopo diversi anni.

Allegri, noto per la sua pragmatica visione tattica e la sua capacità di gestire grandi personalità, ha già assaporato il successo con il club meneghino, conquistando uno scudetto nel 2011. Il suo ritorno è accolto con un misto di curiosità e grandi aspettative, con i tifosi che sperano possa riportare la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo. La sua presenza garantisce esperienza e un profondo senso di appartenenza ai colori del club.

Un Trio Dirigenziale di Spessore per il Futuro del Milan

La presenza a Milanello di Tare, Ibrahimović e Moncada sottolinea la compattezza e la chiara visione della nuova struttura dirigenziale. Igni Tare, ex Direttore Sportivo della Lazio, porta con sé un’ampia esperienza nel mercato dei trasferimenti e una riconosciuta abilità nello scovare talenti. La sua nomina è vista come un segnale della volontà del club di rafforzare la propria competitività attraverso operazioni mirate e strategiche.

Zlatan Ibrahimović, un vero e proprio mito per i sostenitori del Milan, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha intrapreso un percorso dirigenziale. La sua figura carismatica e la sua profonda conoscenza dell’ambiente calcistico lo rendono un punto di riferimento fondamentale per la squadra e per i giovani talenti. Infine, Geoffrey Moncada, già da tempo nel club, continua il suo prezioso lavoro di scouting, individuando i profili più promettenti a livello internazionale.

Il primo allenamento sotto la guida di Allegri, con l’osservazione attenta del nuovo vertice societario, segna l’inizio di un percorso ambizioso per il club lombardo. La sinergia tra campo e dirigenza sarà cruciale per affrontare le sfide della prossima stagione e per riportare i rossoneri ai fasti di un tempo.