Milan, miglior gol 2020/21: vince Rebic VIDEO

Milan: i tifosi hanno scelto la perla di Ante Rebic in Juve-Milan come miglior gol della stagione rossonera

È stata una bella sfida, sui social, ma alla fine a prevalere come miglior gol rossonero della stagione 2020/21 è stato il grande destro da fuori di Ante Rebić in Juventus-Milan 0-3, indubbiamente una delle gare da copertina dell’annata che ha riportato il Milan in Champions League. Le tre bellissime reti segnate dai ragazzi di Stefano Pioli nella notte dello Stadium l’hanno fatta da padrona, visto che il destro a giro di Brahim Díaz – per il momentaneo 1-0 – è stato un onorevole finalista e il poderoso colpo di testa di Fikayo Tomori, il terzo segnato ai bianconeri, si è fermato in Semifinale.

Giunge quindi al termine un torneo che ha visto i tifosi rossoneri partecipare attivamente per dire la loro in una competizione che ha racchiuso diversi momenti memorabile della stagione non solo della Prima Squadra, ma anche della squadra Femminile di Maurizio Ganz e della Primavera di Federico Giunti.

Fonte: acmilan.com