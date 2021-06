Milan, miglior assist della stagione: la sfida tra Calabria e Theo Hernandez VIDEO

I canali social del Milan hanno deciso di lanciare un contest per eleggere il miglior assist rossonero della stagione.

Nella prima semifinale si sfidano il lancio illuminante di Davide Calabria contro il Cagliari, per il gol di Ibrahimovic e il passaggio al bacio di Theo Hernandez per la rete di Saelemaekers contro il Sassuolo. La seconda semifinale vedrà affrontarsi invece Carola Boquete e Rafael Leao.

🤩 Best Assist of the 2020/21 Season 🤩

The Semis begin! Choose between Calabria’s long-range gem 🆚 @TheoHernandez‘s blistering pass

Iniziano le Semifinali: il lancio illuminante di @davidecalabria2 🆚 il passaggio al bacio di Theo #SempreMilan @emirates pic.twitter.com/xne0SmDOb3

— AC Milan (@acmilan) June 30, 2021