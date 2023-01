Milan, la sconfitta contro il Sassuolo non cambia: mercato finito. Questo il risultato delle discussioni tra i vertici rossoneri

La crisi del Milan non sembra cambiare i piani della dirigenza rossonera, che ha deciso: dopo la mancata acquisizione di Zaniolo, nessun colpo di mercato a gennaio.

Come scrive Tuttosport, ieri la dirigenza si è incontrata e ha fatto il punto della situazione, ma oltre al cambio tattico inserendo un centrocampista in più, non sembra che ci siano idee per invertire la rotta, soprattutto idee provenienti dal mercato. Lo scrive Tuttosport.