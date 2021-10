Maturità dei giovani e leadership: così il Milan si è preso la vetta

Stessi punti, gol fatti e subiti della scorsa stagione, i giovani più maturi e la leadership dei senatori così il Milan è in testa

Continuità di rendimento. Un campionato fa il Milan, dopo la decima giornata, contava 23 gol fatti e 9 subiti. Ora, pure: 23 fatti, 9 subiti. Un campionato fa era imbattuto: 8 vittorie, 2 pareggi. Oggi è ugualmente imbattuto: 9 vittorie, 1 pareggio. Ha aggiunto una vittoria ma sostanzialmente è rimasto uguale a se stesso.

Quest’ultimo Milan però ha una forza in più: la maturità di gestione. La spia migliore di una squadra matura è la continuità di rendimento: non perde in campionato dal 26 aprile scorso (Lazio-Milan 3-0). Con la vittoria di ieri ha messo in fila quindici risultati utili. Una continuità che è quasi storia, perché 9 partite nelle prime 10, il Milan non le vinceva dal 1954-55: l’allenatore era Bela Guttmann. È così che si vincono gli scudetti,