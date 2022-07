Milan, Maldini e Massara avanti insieme: lavoro in alchimia

Milan, Maldini e Massara avanti insieme per lavorare al futuro del club rossonero: la coppia opera in sinergia

Si sono incontrati per la prima volta in un match tra Pescara e Milan di diversi anni fa, in cui entrambi fecero gol tra l’altro. Oggi del Milan ne costruiscono il futuro. Paolo Maldini e Frederic Massara sono la coppia da qui il club ancora una volta riparte per mettere le basi di altri successi.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, i due sono un mix perfetto. Da una parte una leggenda del calcio mondiale, riconosciuto dai fenomeni odierni e a cui basta una semplice telefonata per spostare gli equilibri del mercato. Dall’altro un dirigente che lavora nell’ombra, abile nel talent scout e con una capacità diplomatica di primo livello. Tra i due il feeling è scattato subito, tanto che i rinnovi dell’uno e dell’altro erano strettamente collegati. Dopo le vacanze insieme alle rispettive mogli ad Ibiza ora è pronto un calciomercato di fuoco per confermare il Milan ai vertici dell’Italia e non solo.