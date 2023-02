Milan, la mancanza di Maignan pesa: ecco come è cambiata la squadra di Pioli. Non solo parate determinanti, ma anche il gioco cambia

Il Milan soffre la mancanza di Mike Maignan. Un’assenza che pesa su un doppio fronte: dal punto di vista delle parate e da un punto di vista dell’impostazione del gioco. Sul primo, è facile ricordare parate determinanti del francese in ottica scudetto.

Sul secondo, invece, c’è una maggiora analisi da fare: Maignan è uno “sweeper-keeper”, ossia il portiere libero, come Neuer. Questo significa che le sue abilità con i piedi portano il Milan ad avere solo due difensori davanti a lui – se non sulla stessa linea – mentre i due terzini possono alzarsi; oppure palla lunga per Giroud, che funge da sponda. Con Tatarusanu, invece, questo non è possibile: essendo un giocatore vecchio stile, non dà la stessa sicurezza del collega francese. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.