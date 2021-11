Milan: l’ultima vittoria in Champions League risaliva a quasi 8 anni fa

L’ultima vittoria del Milan in una gara di Champions League risaliva al 26 novembre 2013. Vi ricordate i protagonisti?

Una vittoria che mancava da una vita. Il Milan torna al successo in una gara di Champions League esattamente 7 anni, 11 mesi e 29 giorni fa. Era il 26 novembre 2013 ed, esattamente come nella gara di ieri sera, i rossoneri giocavano in trasferta la 5° giornata del girone, in casa del Celtic. Finì 0-3 con gol di Kakà, Zapata e Balotelli.