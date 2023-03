Milan, a Londra ci si gioca il futuro: da Pioli alla società, tutto può cambiare. Il ritorno di Champions diventa un match fondamentale, sotto molteplici aspetti

A Londra Stefano Pioli diventa un uomo in missione. Nella sfida di ritorno di Champions, il Milan si gioca una fetta importante della sua stagione; una stagione che non prosegue secondo l’andazzo sparato dal club e dall’allenatore, che aveva l’obiettivo di difendere il titolo scudetto.

Per una Serie A che diventa più difficile, c’è la Champions League. Il Milan si gioca il passaggio ai quarti di finale: un risultato che permetterebbe di superare il risultato dello scorso anno, fermi agli ottavi di finale. Una partita difficile quella di ritorno, per via soprattutto delle assenze: non c’è Ibrahimovic, non inserito in lista Champions; in forte dubbio Brahim Diaz, così come Giroud. Pioli rischia di perdere per la sua partita più importante l’esperienza europea, non la migliore delle premesse.

Il passaggio del turno cambierebbe le cose anche a livello societario: ingressi monetari che permetterebbero di investire nella prossima Champions. Le cose, però, cambierebbero se non si accede ai quarti, così come se non ci si qualifica alla prossima Champions: potrebbe rischiare cambiamenti l’area tecnica, da Maldini a Massara, rivedendo quelle che sono le gerarchie attuali; come così sarebbe possibile cambiare la strategia di mercato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.