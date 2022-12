Il Milan scenderà in campo contro il Liverpool con la fascia di lutto al braccio. Verrà inoltre osservato un minuto di silenzio

Il Milan tra pochi minuti scenderà in campo contro il Liverpool nella seconda giornata della Dubai Super Cup. In occasione del match verrà osservato un minuto di silenzio in ricordo di Sinisa Mihajlovic.

I rossoneri scenderanno in campo con la fascia di lutto al braccio in ricordo dell’ex allenatore.