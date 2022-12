Nel match tra Milan e Liverpool c’è stato un bell’abbraccio tra Divock Origi e Jurgen Klopp a bordocampo – VIDEO

Nella giornata di ieri Milan e Liverpool sono scesi in campo nell’amichevole della Dubai Super Cup. Al termine del match, a bordocampo, Jurgen Klopp e Divock Origi si sono scambiati qualche parola e degli abbracci. Il belga, ex di turno, non era disponibile per un problema muscolare.