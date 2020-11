Milan Lille, le probabili formazioni della partita di domani

Domani sera il Milan sfiderà il Lille. Ampio turnover in casa dei rossoneri, con Stefano Pioli che darà piena fiducia a Brahim Diaz

Domani sera il Milan sfiderà il Lille a San Siro. Ampio turnover in casa dei rossoneri, con Stefano Pioli che darà piena fiducia a Brahim Diaz, Diogo Dalot e Rade Krunic. Sandro Tonali verso la conferma in cabina di regia, per il resto formazione confermata con Zlatan Ibrahimovic in avanti.

Ecco le probabili formazioni del match:

Milan (4-2-3-1) – Donnarumma G.; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo; Brahim; Krunic, Ibrahimovic.

Lille (4-4-2) – Maignan; Celik, Soumaoro, Botman, Bradaric; Ikoné, André, Soumaré, Bamba; Yazici, David.