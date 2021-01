Milan, l’ex Ricardo Rodriguez proverà farsi valere dopo la cessione estiva

Rodriguez, come Giampaolo, è un ex dal dente piuttosto avvelenato con il Milan. Stasera il terzino svizzero proverà a farsi valere

Ricardo Rodriguez, arrivato al Milan nell’estate 2017 durante la ‘faraonica’ campagna acquisti targata Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, ora gioca nel Torino, e stasera dunque reciterà la parte dell’ex. Per Rodriguez sono state 93 le presenze con il Milan, in cui ha messo a segno anche 4 gol. Poi, con l’arrivo di Theo Hernandez a togliergli spazio, la dirigenza rossonera lo ha ceduto in prestito al PSV lo scorso gennaio. In estate, è tornato al Milan, ma è stato un breve passaggio. Il club ha deciso di cederlo a titolo definitivo al Torino, dove ha ritrovato Marco Giampaolo, che l’anno scorso lo aveva allenato proprio al Milan.

Ora Rodriguez proverà a farsi valere, per dimostrare al popolo milanista che poteva essere ancora utile alla causa rossonera.