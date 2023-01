Milan, Levine nel CdA. Scaroni: «Randy è un professionista leader nello sport». Ecco le parole del Presidente sul nuovo ingresso

Il Presidente del Milan Paolo Scaroni ha dato il benvenuto a Randy Levine, nuovo membro del Cda rossonero.

Ecco le sue parole di accoglienza, come riportate sul sito ufficiale rossonero: «Il Club è lieto di dare il benvenuto a Randy Levine nel nostro Consiglio di Amministrazione. Randy è un professionista leader nello sport e nell’intrattenimento. La sua esperienza e competenza si integreranno con le nostre, contribuendo al percorso di crescita del Club e creando opportunità per ampliarne la notorietà internazionale. La nomina di Randy ci aiuterà a sviluppare nuove sinergie a livello globale, in linea con la visione strategica di RedBird, aprendo nuovi orizzonti per il Club e i suoi tifosi»