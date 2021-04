Milan, l’Europa passa da San Siro e dalla tranquillità di Pioli: attacco top e nessuno stato d’ansia da mancanza di Ibrahimovic

Milan, l’Europa passa da San Siro e dalla tranquillità di Pioli: attacco top e nessuno stato d’ansia da mancanza di Ibrahimovic. Gazzetta dello sport di questa mattina sottolinea l’importanza di vincere questa gara per avvicinarsi ulteriormente all’Europa e per scacciare i fantasmi di San Siro: “Leao e i giovani all’attacco, l’Europa passa da San Siro”.

SENZA IBRA- “Senza Ibra squalificato, Pioli punta sul portoghese per battere il Genoa e tornare a vincere in casa dopo due mesi e mezzo”. Doppio obiettivo dunque per la squadra rossonera che non solo dovrà anticipare tutte le concorrenti ai piazzamenti Champions ma dovrà anche vincere per allontanare l’ansia da prestazione casalinga.