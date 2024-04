Milan Lecce, tutti promossi e un solo rimandato: ecco chi non ha convinto Pioli. I voti e le pagelle dei giornali

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha dato i voti ai protagonisti della sfida di ieri pomeriggio tra Milan e Lecce, gara terminata 3-0 in favore dei rossoneri.

Ci sarebbe un unico rimandato tra i promossi per quanto riguarda la formazione di Pioli. Si tratta di Jovic che, subentrato a gara in corso a Giroud, strappa soltanto un 5,5 in pagella: «Entra un po’ troppo molle» scrive il quotidiano.