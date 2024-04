Milan Lecce: numeri e rendimento in trasferta dei prossimi avversari dei rossoneri. Ultime verso la sfida di San Siro

Domani alle ore 15:00 il Milan ospiterà il Lecce a San Siro per la sfida valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. Di seguito i numeri della formazione allenata da Gotti in trasferta.

Lontano dal Via del Mare, sulle 15 partite disputate in stagione i pugliesi hanno raccolto soltanto 1 sola vittoria (1-0 in casa della Salernitana) e 6 pareggi. Nelle restanti 8 uscite altrettante sconfitte.