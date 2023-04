Milan Lecce, la moviola: Chiffi promosso, ecco perché. Giusto revocare il penalty ai rossoneri per l’intervento di Baschirotto

Per Chiffi una giornata non semplicissima a San Siro per Milan Lecce. Si parte con il calcio di rigore assegnato per l’intervento di Baschirotto su Theo Hernandez: giusto andare al Var e revocarlo.

Per l’intervento di mano di Hjulmand, giusto non fischiare il penalty perché la mano è nella sagoma del corpo. Al 25′ del secondo tempo, contatto tra Saelemaekers e Blin: niente Var in questo caso, ma giusto anche in questo caso non fischiare. Voto 6, lo scrive La Gazzetta dello Sport.