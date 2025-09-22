Milan Lecce, decisione presa su Rafael Leao: convocato o non convocato? Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

La preparazione per l’imminente sfida di Coppa Italia contro il Lecce si fa sempre più tesa per il Milan. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’infermeria rossonera continua a tenere banco, con un’assenza pesante che si protrae. Anche ieri, l’attaccante portoghese Rafael Leao si è allenato a parte, confermando le indiscrezioni che lo volevano ancora lontano da una piena ripresa.

Leao, fuori dai giochi da metà agosto a causa di un problema al polpaccio rimediato contro il Bari, non sarà dunque a disposizione di mister Massimiliano Allegri per il match di domani sera, valido per i sedicesimi di Coppa Italia. La sua assenza continua a preoccupare i tifosi e l’ambiente milanista, che speravano di rivederlo in campo per dare una scossa a un attacco che in alcune occasioni ha mostrato qualche difficoltà.

Il focus ora si sposta sulla sua possibile data di rientro. L’obiettivo, secondo le fonti, è quello di averlo pronto per la cruciale sfida di campionato di domenica sera a San Siro. L’avversario sarà il Napoli, in un big-match che potrebbe già dare importanti indicazioni sul prosieguo della stagione. La sua presenza sarebbe fondamentale in una partita di tale importanza, dove la sua velocità e il suo estro potrebbero mettere in seria difficoltà la difesa partenopea.

Nelle prossime ore, lo staff medico e l’allenatore valuteranno giorno per giorno i progressi di Leao, sperando che l’infortunio al polpaccio sia ormai solo un brutto ricordo. L’attaccante ha svolto un lavoro differenziato, concentrato sul recupero della piena forma atletica, senza rischiare ricadute.

Intanto, la squadra si prepara alla sfida di Coppa Italia, un appuntamento che, seppur meno blasonato, rappresenta un obiettivo stagionale importante. Allegri dovrà fare a meno del suo talento più cristallino e studiare le migliori soluzioni tattiche per superare il Lecce e avanzare nel torneo. La speranza è che Leao possa tornare a disposizione quanto prima, per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi e per riportare gioia ed entusiasmo in campo e sugli spalti. La sua assenza è un peso, ma il Milan ha dimostrato di avere le risorse per far fronte anche a queste difficoltà, anche se il suo rientro è atteso come una boccata d’aria fresca.