Milan Lecce: gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro nel match della 31ª giornata di Serie A 2023/24. Retroscena

(inviato a San Siro) – Milan Lecce sotto il segno delle curiosità. Direttamente da San Siro, ecco tutti gli episodi che (forse) non avete notato del match, valido per la trentunesima giornata di Serie A 2023/24.

14:25 – Pausa per dissetarsi per i giocatori del Milan durante il riscaldamento pre partita. Pioli coccola Adli, abbraccio motivazionale al centrocampista, dialoga con Leao: lunga conversazione con portoghese sulle indicazioni per la partita

14:29 – Pioli osserva molto concentrato il riscaldamento dei suoi durante gli esercizi sul possesso palla. Dopo qualche minuto arriva la prima e unica indicazione per Calabria

14:30 – Solito cerchio di giocatori titolari a centrocampo, come da tradizione Pioli è nel mezzo a parlare alla squadra e motivarla in vista dell’inizio del match

14:34 – Siparietto durante il torello di riscaldamento pre partita: Florenzi fa un tunnel a Kjear e dopo tra le risate di tutti si diverte a prenderlo in giro

14:36 – Momento dedicato ai tifosi con la mascotte del Milan che regala con lo spara magliette divise rossoneri ai tifosi presenti nel secondo anello rosso di San Siro

14:43 – Difensori protagonisti durante le esercitazioni sui tiri: due gol su due conclusioni per Gabbia, a segno anche Theo Hernadez; non segna ma particolarmente attivo Florenzi, anche nello scherzare con gli altri tra battute e tiri beffa a portiere girato di spalle o a terra dopo una conclusione dei compagni.

14:59 – Prima del calcio d’inizio è Adli ad andare da ogni singolo compagno e dargli la carica in vista del match

15:00 – Inizia il match

15:06 – PULISIC! Ilumina San Siro con il numero 11. Tiro a giro dalla trequarti su assist di Chukwueze. Durante l’esultanza l’americano va subito a ringraziare il compagno e poi ad esprimere tutta la sua gioia sotto la curva

15:11 – Momento di grande spinta dei rossoneri a caccia del gol del raddoppio, Adli prima di battere un calcio d’angolo a gesti carica i tifosi

15:13 – Gesto di intesa di Pioli con Leao: l’allenatore applaude un tentativo di cambio gioco anche se non riuscito, nel frattempo continua a telecomandare i suoi a gesti sui movimenti senza palla in fase difensiva

15:20 – GIROUD! Illumina San Siro il numero 9. Angolo di Adli e gol di testa del francese che esulta alla sua maniera petto a petto con il centrocampista e poi con Theo Hernandez. Poi esultanza rabbiosa, quasi liberatoria dell’attaccante sotto la curva

15:27 – Pioli approfitta del gioco fermo per dare indicazioni prima a Calabria e poi a Gabbia, l’allenatore applaude anche la squadra, gli sta piacendo l’atteggiamento in questa prima mezz’ora di gioco

15:35– Particolarmente attivo Chukwueze che non si risparmia anche in fase difensiva, Pioli applaude il lavoro del nigeriano

15:43 – Pioli richiama Calabria durante una pausa di gioco: l’allenatore chiede al capitano lumi circa la sua condizione dopo un colpo subito da Banda. Il numero 2 rossonero rassicura, può proseguire

15:46 – ESPULSO KRSTOVIC – L’attaccante del Lecce reo di un brutto intervento a gamba tesa sul petto di Chukwueze che è costretto a farsi soccorrere dall’ staff sanitario. Il numero 9 giallorosso dopo qualche timida protesta e richiesta di chiarimento da parte dei compagni lascia il terreno di gioco

15:49 – Finisce il primo tempo – Baschirotto e Gonzalez escono dal campo continuando a protestare con Massimi dopo l’espulsione di qualche minuto prima a Krstovic

15:58 – Musah ha iniziato a scaldarsi prima del resto dei compagni in panchina durante la pausa dell’intervallo del match, chissà che l’americano non possa entrare ad inizio ripresa

16:05 – Anche all’intervallo momento dedicato ai tifosi con la mascotte del Milan che regala con lo spara magliette divise rossoneri ai tifosi presenti a San Siro