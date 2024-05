Conceicao Milan, il portoghese avanza per la panchina! Mendes fattore chiave: il RETROSCENA lascia interdetti i tifosi

Conceicao-Milan, il portoghese avanza a grandi passi verso Milanello: è lui il grande favorito per la panchina rossonera

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao è balzato in pole per la panchina del Milan della prossima stagione, la prima senza Stefano Pioli alla guida del club rossonero. Mendes si sta rivelando il fattore chiave dell’operazione: nelle ultime ore il potente agente ha riproposto la candidatura dell’ex centrocampista dell’Inter ai rossoneri facendo di fatto breccia.

Conceicao, dopo la mancata elezione di Pinto da Costa come presidente, vuole lasciare il Porto dopo 7 stagioni e 10 trofei vinti e ha messo il Milan in cima alla lista delle sue preferenze potendo liberarsi tramite clausola dal contratto che lo lega al club fino al 2028. La strada appare tracciata: Conceicao vede Milanello.