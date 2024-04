Milan Lecce, mossa a sorpresa di Pioli! Lo schiererà in un ruolo inedito: le ultime verso la sfida di oggi pomeriggio

Il Milan si prepara a scendere in campo oggi pomeriggio in casa contro il Lecce. Una sfida in cui i rossoneri saranno costretti a fare meno di Loftus-Cheek, assente per squalifica.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Pioli ha studiato una mossa a sorpresa: il tecnico rossonero schiererà con ogni probabilità Pulisic nel ruolo di trequartista con Chukwueze e Leao alle spalle di Giroud.