Milan Lecce, i giornali ai piedi di Pulisic: «Fa la differenza anche da trequartista». Il voto e la pagella dell’americano

Come di consueto anche questa mattina all’indomani della sfida che il Milan ha vinto in casa contro il Lecce per 3-0 l’edizione odierna del Corriere dello Sport ha dato i suoi voti ai protagonisti.

È Christian Pulisic il migliore in campo, una prova importante quella dell’americano che il quotidiano valuta così: «Va in doppia cifra in campionato con una magia da fuori. Fa la differenza anche partendo dal centro, svariando per creare superiorità: interpretazione perfetta da trequartista». Voto 7,5.