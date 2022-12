Milan, Leao motivato dopo il Mondiale: il rinnovo non lo distrae

Rafael Leao tornerà ad allenarsi con il Milan il prossimo 26 dicembre. Il portoghese è motivato per questa seconda parte di stagione

Il Milan ritroverà presto Rafael Leao. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il portoghese si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza a Dubai, dove è passato a salutare i compagni impegnati in ritiro. Il suo rientro a Milanello è previsto per il 26 dicembre, a 9 giorni dalla gara contro la Salernitana.

Il Mondiale ha dato un primo impatto per il classe ’99 sulla sua situazione lontano dal rossonero. Con il Portogallo non era una prima scelta, nonostante i gol segnati. Il 2023 per l’ex Lille deve essere l’anno del successivo step, l’MVP della scorsa Serie A è motivato.