Milan Lazio, domenica scontro diretto in Serie A: la squadra di Baroni è la peggiore! Il dato che fa ben sperare

Milan Lazio, negli scontri diretti in Serie A la squadra guidata da mister Marco Baroni è tra le peggiori. I risultati che fanno sperare i rossoneri:

Archiviato il recupero contro il Bologna in programma domani, per il Milan sarà il momento di pensare ad un altro scontro diretto. Domenica 2 marzo, alle ore 20:45, andrà in scena Milan-Lazio, gara valevole per la 27esima giornata di Serie A.

La squadra di Baroni, in campionato, nelle dieci partite giocate contro le prime nove della classifica, i biancocelesti hanno ottenuto 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Appena 9 punti collezionati, 1 di media a partita, nessuno ha fatto così male tra le “big”.