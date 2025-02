Milan Lazio, notizia sull’ex Romagnoli: le ultime in vista dello scontro in programma domenica

Milan Lazio, la presenza di Alessio Romagnoli è in dubbio per la partita di domenica? Le ultime sul difensore

Alessio Romagnoli in Inter-Lazio è uscito a fine primo tempo. Il calciatore sarà valutato in queste ore per capire l’entità del problema riportato, se semplice affaticamento o se c’è il rischio di una contrattura.

Per questo l’ex difensore e capitano del Milan sarebbe da considerare in dubbio per il match in programma domenica sera. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.