Milan Lazio, i retroscena: tutti gli episodi che non avete notato
20:00 – Diramate le formazioni ufficiali: c’è Nkunku davanti con Leao, Fofana con Modric e Rabiot
20:15 – Cori inneggianti l’Inter da parte dei tifosi della Lazio
20:40 – C’è ancora Adriano Galliani in tribuna
20:47 – Un minuto di silenzio per la morte di Lorenzo Buffon
20:55 – Errore insolito di Modric che lancia il contropiede di Zaccagni, ma il croato è bravissimo a recuperare
21:02 – Brutto scontro testa contro testa fra Pavlovic e Gila, il serbo rimane un po’ stordito ma riprende il suo posto
21:15 – Qualche errore di misura per Modric