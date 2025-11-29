Connect with us

News

Milan Lazio, i retroscena: tutti gli episodi che non avete notato

News

Milan Lazio 0-0 LIVE: possesso biancoceleste

News

Moviola Milan Lazio: gli episodi dubbi del match

News

Milan Lazio, è sfida tra Maignan e Provedel. Il curioso dato dei due portieri che si affrontano a San Siro

News

Juventus Cagliari 2-1, i bianconeri rischiano ma Yildiz rimonta con due gol: il resoconto del match

News

Milan Lazio, i retroscena: tutti gli episodi che non avete notato

Milan news 24

Published

34 minuti ago

on

By

San Siro

Milan Lazio: gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro nel match che vale la tredicesima giornata di Serie A 2025-26. Retroscena

Milan-Lazio in chiave curiosità: tutti gli episodi che (forse) non avete notato durante il match di San Siro valido per la tredicesima giornata di Serie A

20:00 – Diramate le formazioni ufficiali: c’è Nkunku davanti con Leao, Fofana con Modric e Rabiot

20:15 – Cori inneggianti l’Inter da parte dei tifosi della Lazio

20:40 – C’è ancora Adriano Galliani in tribuna

20:47 – Un minuto di silenzio per la morte di Lorenzo Buffon

20:55 – Errore insolito di Modric che lancia il contropiede di Zaccagni, ma il croato è bravissimo a recuperare

21:02 – Brutto scontro testa contro testa fra Pavlovic e Gila, il serbo rimane un po’ stordito ma riprende il suo posto

21:15 – Qualche errore di misura per Modric

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.