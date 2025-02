Milan Lazio, recupera un infortunato: torna dopo quasi tre mesi! La notizia verso lo scontro diretto

Condividi via email

Milan Lazio – Dopo quasi tre mesi mister Marco Baroni recupera un infortunato. Sarà convocato per il match di San Siro

Domenica allo Stadio San Siro, alle ore 20:45, andrà in scena lo scontro diretto tra Milan e Lazio, valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Conceicao ospiterà i biancocelesti reduci dalla sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter.

Mister Marco Baroni, per il big match, recupererà un calciatore che è fermo ai box da quasi tre mesi, si tratta di Matias Vecino.