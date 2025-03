Milan Lazio, Baroni senza Castellanos: la probabile formazione dei biancocelesti

Condividi via email

Milan Lazio, a poche ore dalla partita le ultime sulle possibili scelte di Marco Baroni. La probabile formazione degli ospiti

Dalle ore 20:45, allo Stadio San Siro, andrà in scena Milan–Lazio, gara valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A. Queste le possibili scelte di Marco Baroni per quello che sarà un vero e proprio scontro diretto:

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA LAZIO – Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna.