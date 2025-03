Milan Lazio, Pellegatti avvisa i rossoneri: quell’obiettivo è assolutamente da centrare a fine stagione

Milan Lazio, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha parlato degli obiettivi dei rossoneri da qui a fine stagione: qualificazione europea da centrare

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha parlato così in vista di Milan-Lazio di domani sera a San Siro:

PAROLE – «Nessuno pensi che ‘meglio non andare in Europa così il prossimo anno abbiamo tempo’. Negli anni in cui non siamo andati in Europa abbiamo un 10°, un 7° e un 6° posto. Il Milan deve andare in Europa come il Chelsea dignitosamente va a giocarsi la Conference League».