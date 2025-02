Milan Lazio, Baroni pronto a sorprendere Conceicao! Mossa imprevista, i dettagli

Condividi via email

Milan Lazio, Marco Baroni, tecnico dei biancocelesti, potrebbe rilanciare Pedro dal primo minuto nella sfida di San Siro

Milan–Lazio si avvicina sempre di più. Marco Baroni potrebbe sorprendere Sergio Conceicao con una mossa a sorpresa nel reparto d’attacco.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, al fianco di Boulaye Dia, sempre nella posizione al centro della trequarti, tocca all’attaccante spagnolo Pedro: all’ex Barcellona e Chelsea far valere la sua qualità e la sua esperienza. I dubbi verranno sciolti solo a ridosso del match.