Milan Lazio, secondo Marini i problemi principali dei rossoneri sono mentali! Le parole

Le dichiarazioni del giornalista Marini, che segue da vicino il Lecce, prossimo avversario del Milan, riguardo i problemi dei rossoneri.

PAROLE – “Mentali. Ora sono mentali. Affrontiamo di nuovo un allenatore che giocherà contro il Lecce una partita da dentro fuori, sono alla terza sconfitta consecutiva come la Fiorentina. Se perdiamo sarà anche per noi la terza sconfitta consecutiva. Vedo una squadra che sulla carta non è battibile dal punto di vista tecnico tattico, però può essere messa in grossa difficoltà se il Lecce torna ad essere il Lecce di Empoli“.