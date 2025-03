Milan Lazio, Ielpo certo di questo problema nei rossoneri: servono gerarchie fisse! Segui le ultimissime sul club rossonero

Le dichiarazioni di Mario Ielpo a Radio 24 sul momento del Milan dopo l’1-2 casalingo con la Lazio.

PAROLE – “La Lazio ha avuto qualche pecca nella partita, l’ha lasciata in bilico e si è trovata sull’1-1. Il Milan? Le squadre funzionano come tutti i gruppi umani e cioè per gerarchie e non si possono stravolgere in ogni partita, i ruoli e i riferimenti devono essere chiari“.