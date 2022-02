Milan Lazio, i rossoneri ritrovano Tomori e Rebic: il croato dalla panchina

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan potrà di nuovo contare su Fikayo Tomori ed Ante Rebic per il match di mercoledì in Coppa Italia con la Lazio

Comincia di nuovo a riempirsi la lista di giocatori a disposizione per il Milan. Mercoledì contro la Lazio Stefano Pioli potrà contare di nuovo su Fikayo Tomori ed Ante Rebic per la gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

Il difensore centrale inglese è candidato a giocare dal 1′, come riporta Tuttosport. Le valutazioni saranno però fatte anche in vista della gara di campionato con la Sampdoria. Il croato invece partirà solo dalla panchina, probabile per lui qualche minuto finale per riassaggiare il campo.